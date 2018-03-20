Sivas Valisi Gül, Nevruzu Kutladı

Sivas Valisi Davut Gül, nevruz dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gül, mesajında, nevruzun geniş bir coğrafyada ortak bir bayram olarak binlerce yıldır kutlanan, baharın uyanışı ile simgelenen, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin adı olduğunu belirtti.

Orta Asya'dan Balkanlara kadar tüm canlılığıyla varlığını sürdüren Nevruz Bayramı'nın, milletin, tüm farklılıkları aşarak, geçmişine sahip çıkma ve geleceğini birlikte inşa etme iradesini ifade ettiğini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Farsça 'yeni gün' anlamına da gelen nevruz, Selçuklulardan günümüze önemini korumuş, doğa ile insan ilişkisini ve benzerlerini ortaya koymuştur. Toprağın baharla birlikte uyanışı ile insanın canlanmasını, doğanın bereketlenmesi ile de insanın daha pozitif yaklaşımlar sergilemesini konu alan nevruz, bu yönleriyle Türk dünyası açısından birlik ve beraberliğin sembolü haline gelmiştir."

Nevruz Bayramı'nın Anadolu'da, Orta Asya'da Kafkasya'da, Orta Doğu'da ve Balkanlar'da coşku ve etkinliklerle kutlandığını ve kardeş topluluklarla aramızdaki tarihsel ve kültürel bağların güçlenmesine de vesile olduğunu vurgulayan Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Paylaşımcı ve birleştirici yönleriyle insanların kaynaşmasını sağlayan nevruz, doğanın yeniden canlanması ile de umudu, sevgiyi aşılamaktadır. Dostluk ve kardeşliğin gelişmesine katkı sağlayan nevruz, bu insancıl yaklaşımıyla evrensel bir nitelik ve önem de taşımaktadır. Geçmişimizde bu denli önemli bir yer edinen ve günümüzde de aynı coşku ile kutlamaya devam ettiğimiz Nevruz'u gelecek kuşaklara aktarmak, sevginin, birlik ve beraberliğin hakim olduğu toplumsal yapımızın daim olması için son derece önemlidir. Bu duygu ve düşünceler çerçevesinde anlam ve önemine uygun olarak bayram coşkusuyla karşıladığımız nevruzun birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı artırarak, toplumsal yapımızı güçlendireceğine inanıyor, Türk dünyasının ve vatandaşlarımızın Nevruz Bayramı'nı kutluyorum."