Sivas Valisi Gül Eğitim Yatırımlarını Değerlendirdi

Sivas Valisi Davut Gül, kentteki eğitim yatırımlarını değerlendirdi.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gül, Sivas'ta son yıllarda eğitim alanında önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çekti. Sivas'ta 6 bin 317 derslikte 129 bin öğrencinin eğitim-öğretim gördüğünü aktaran Gül, derslik başına düşen öğrenci sayısının ise 18 olduğunu belirtti. Bu ortalama ile Sivas'ın Türkiye ortalamasının altında olduğunu dile getiren Gül, öğretmen başına düşen öğrenci miktarının ise ilköğretimde 14, ortaöğretimde ise 11 olduğunu ifade etti.

Sivas'ta eğitime verilen önemi ve eğitim yatırımlarını anlatan Vali Gül, "İki sene önce Sivas'ta bir yılda toplamda harcanan para 33 milyon lirayken il yatırımı ve devlet yatırımı şu an 333 milyon, ödeneği belli olup başlamayanlarla beraber de yaklaşık 519 milyon lira. 2018 yılında Sivas'ta eğitime harcanan para 2 yıl önceki yatırımın yaklaşık 15 katı. Bu tesadüf olan bir şey değil, Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'ın bizzat Sivas'a ve eğitime verdiği önemdir. Türkiye'nin hiçbir yerinde 15 kat gibi bir artış yok. Bu Sivas'ta eğitim anlamında bir devrim." dedi.

Geçmiş yıllara göre daha donanımlı ve mimari açıdan da daha estetik tarzda okulların Sivas'a kazandırıldığını belirten Gül, şunları kaydetti:

"Sosyal donatı bakımından zengin okullar hizmete açılıyor. Sivas'a yeni bir Halk Eğitim Merkezi yapılıyor, 3 Nisan'da ihalesi olacak. 24 derslikli modern bir binayı milli eğitim lojmanlarının bulunduğu alana inşa edeceğiz. Ayrıca Olgunlaşma Enstitüsü açılacak, geçici olarak bir binada açılacak ve kendi binası yapılınca taşınacak. Ülkemizdeki 22 enstitüden biri olacak. Diğer yandan Türkiye'deki en güzel öğretmenevini ilimize kazandırıyoruz. Standartları çok yüksek olan ve eski asker hastanesinin alanına yapılacak olan 200 yataklı binanın ihalesi gerçekleştirildi.

Ayrıca Tuzlugöl'deki SGK'ya ait 32 bin metrekarelik alana Bilim Sanat Merkezi yapılacak. Şehir merkezindeki meslek liselerinin standartları çok kötü. Biri adliyenin yanında diğeri ise Eski Numune Hastanesi bölgesinde eğitime devam ediyor. OSB içerisine 30 milyona mal olacak bir okul yapıyoruz. Buranın servis ve öğle yemeği masrafını devlet karşılayacak. Bir diğer meslek lisesi inşaatını da hayırseverimiz Musa Emmioğlu yine OSB'ye yapıyor. Burası da kısa sürede eğitime başlayacak ve ilimizde meslek lisesi sorunu kalmayacak. Mevcut çıraklık okulunu da fiziki şartları uygun olmadığından 4 Eylül Sanayi Sitesi içerisine yeni bir okul yaparak buraya taşıyacağız. Ayrıca Sivas Lisesi'ni yenileyerek Kongre Müzesi mimarisinde mevcut yerine yapacağız. 24 derslikli okulun altı da otopark olacak. Diğer yandan Hafızlık İmam Hatip Lisesi de inşa edilecek. Aynı şekilde Asım Şahin Kız İmam Hatip Lisesi'nin de bu sene yapımına başlayacağız. Eski Kız İmam Hatip Lisesi'nin de yapımı devam ediyor. Engellilere yönelik de yeni okullar kazandırılıyor."

Sivas'ta okul öncesi okullaşma oranının yüzde 99 olduğunu söyleyen Gül, okuma-yazma kurslarına geçen yıl 800 kursiyer katıldığını, son 70 günde ise okuma-yazma seferberliği kapsamında bu rakamın 5 bine yükseldiğini dile getirdi.

Okul onarımlarına geçen yıl 39 milyon lira harcandığını anımsatan Gül, eğitimde spor altyapısına önem verdiklerini ve bu kapsamda 58 tanesi köylerde ve 3'ü de il merkezinde olmak üzere 61 halı saha yapıldığını belirtti. Gül, 14'ü merkezde 3'ü ilçelerde olmak üzere 17 spor salonu yapacaklarını da ifade etti.