Sivas Valisi Gül'den Stb'ye Veda Ziyareti

Valiler Kararnamesiyle Gaziantep Valiliğine atanan Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Ticaret Borsası (STB) Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, veda ziyaretleri kapsamında Sivas Ticaret Borsasını ziyaret eden Vali Gül, Başkan Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Hilmi Gül, Tahsin Gülbahar, Meclis üyeleri Engin Ekşioğlu ve Timuçin Özyalçın ile bir süre sohbet etti.

Gül, burada yaptığı konuşmada, Gaziantep Valiliğine atandığını anımsatarak, "Teveccühleriyle şahsıma bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Sivas'ın İç Anadolu Bölgesi'nde önemli bir il olduğunu belirten Gül, şunları kaydetti:

"Sivas ve ilçelerinde kamu yatırımları konusunda birçok yatırım tamamlandı. Güzel yatırımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Gaziantep'te göreve başladıktan sonra Sivas ile Gaziantep arasında bir köprü kurmak istiyorum. Gaziantep'teki iş adamları ile Sivaslı iş adamlarımızı gerçekleştireceğimiz ortak toplantılar ile tanıştırmak, Sivas'ı tanımalarına ve yatırım yapmalarına vesile olmak en büyük arzum. Sivas'ı ve Sivaslıları çok seviyorum. Bu bağlamda, Sizlerin ve Sivas halkının haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Gaziantep'te bir eviniz olduğunu bilmenizi arzu ediyorum."

Vali Gül'e ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunan Hastaoğlu ise, "Sivas'tan gitmenize üzülürken büyükşehir de görev yapacak olmanıza da çok sevindik. Sivas'a güzel hizmetler ve yatırımlar kazandırdınız. İnşallah Gaziantep'te de bu hizmetleri daha fazlasıyla yapacağınızı biliyorum. Yeni görev yerinizin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Hastaoğlu, Vali Gül'e ziyaret anısına gümüş Selçuklu Kartalı ve Hayat Ağacı işlemeli sandık içerisinde Sivas'a has ürünler hediye etti.