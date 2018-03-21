Sivas Valisi Gül'den Okul Ziyareti

Sivas Valisi Davut Gül, Şarkışla Şeyh Edabali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Yeni açılan bölümler hakkında okul müdürü Halit Seyfullah Aydoğan'dan bilgi alan Gül, daha sonra okulu gezdi.

Adalet, zabıt katipliği, büro yönetimi, hukuk sekreterliği, muhasebe ve finansman, bilgisayarlı muhasebe alanların da eğitim veren okulda öğrencilerle bir araya gelen Vali Gül, meslek okullarından mezun olan öğrencilerin daha çabuk iş bulduğunu söyledi.

Anı defterine duygularını yazan Gül, daha sonra okul bahçesine çam fidanı dikti.

Ziyarette, Şarkışla Kaymakam Vekili ve Yıldızeli Kaymakamı Yusuf Cankatar, Belediye Başkan Vekili Musa Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve kurum amirleri katıldı.