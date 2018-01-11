Sivas Valisi Gül'den Köy Ziyaretleri

Sivas Valisi Davut Gül, merkeze bağlı bazı köylerde incelemelerde bulundu.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsalda yaşayan vatandaşların sorunlarını dinleyen Gül, ilk olarak Kovalı köyüne gitti. Köy girişinde vatandaşlar tarafından karşılanan Gül, eski okul binasında köy sakinleri ile bir süre sohbet ederek, talepleri dinledi.

Vali Gül, şehrin gelişmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını aktararak, amaçlarının kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam standardını yükseltmek olduğunu belirtti. Köy içi parke, asfalt onarım, kanalizasyon ve içme suyu gibi önemli çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Gül, 2018 yılı yatırım programı kapsamında birçok projenin köylere kazandırılacağını müjdeledi.

Sivas'ın yüz ölçümü bakımından çok büyük bir coğrafyaya sahip olduğunu anlatan Gül, "Bin 200'ün üzerinde köyümüz var. Hedefimiz köylerimizi sorunsuz ulaşılabilir, çağın gereklerine uygun bir konuma getirmek. Bu kapsamda ilimizin gelişmesi adına katkı sunmak için azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın köylerimiz dünden daha güzel." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Sarıdemir ve Kayadibi köylerine giden Gül, köy halkıyla bir araya gelerek köy okullarını da inceledi. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve öğretmenlerden okulların eksikliklerini öğrenen Gül, buradaki temaslarının ardından Hanlı ve Koyuncu köylerini de ziyaret etti. Köylerin eksikliklerini yerinde gören ve talepleri not alan Vali Gül, imkanlar ölçüsünde taleplerin yerine getirileceğini ifade etti.