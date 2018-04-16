Sivas Valisi Gül Açıklaması

Sivas Valisi Davut Gül, Sivas'ı çevre illere bağlayan karayollarındaki tünel ve bölünmüş yol çalışmalarının tamamlanmasıyla Sivas'ın daha ulaşılabilir bir kent olacağını belirtti.

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Gül, kurumun çalışmaları ve devam eden projeler hakkında Bölge Müdürü Aydoğan Aslan'dan bilgi aldı.

Sivas'ta çok güzel projelerin gerçekleştiğini söyleyen Gül, Sivas'ın 773 kilometre bölünmüş yolla Türkiye sıralamasında iyi bir noktada olduğunu ifade etti.

Sivas'ı Yozgat, Kayseri ve Erzincan'a bağlayan bölünmüş yolların tamamlandığını anımsatan Vali Gül, "Sivas- Malatya karayolu ise ihale edildi ve bir kısmı bu sene tamamlanacak, kalan kısmı da 2019 yılı içerisinde bitecek." dedi.

Sivas'ın 16 ilçesinden 12'sine bölünmüş yolla gidildiğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Bölünmüş yol olmayan ilçelerimiz Divriği, Gürün, Altınyayla ve Doğanşar. Gürün ilçemize de Malatya ve Kayseri'ye giden bölünmüş yollarla bağlantı sağlanıyor. Divriği ilçemize üç ayrı bağlantı yolunun çalışmaları sürüyor. Bu yollarının her birinin yaklaşık 150 milyon civarında bir maliyeti var. Yani Divriği ilçemizin yoluna Ulaştırma Bakanlığımız harcadığı para 500 milyonun çok üzerinde. Doğanşar'ın yolu zaten ihale edilmiş ve devam ediyor, ayrıca Koyulhisar bağlantısıyla ilgili etüt çalışmaları da sürüyor. Altınyayla ilçemizi Şarkışla'ya bağlayan yolun ihalesi yapıldı. Altınyayla- Kangal arası proje çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalara baktığımızda gerçekten şanslıyız, tünellerimizin bitmesiyle Sivas daha ulaşılabilir bir il olacak, limana ulaşmak kolay olacak. Büyük şehirlere ulaşım kolay olacak."

Sivas'ta çok büyük projelere imza atıldığını vurgulayan Vali Gül, emeği geçenlere teşekkür etti.