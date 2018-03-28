Sivas Valisi Davut Gül, Erü'de, Tübitak Sergisini Gezdi

Sivas Valisi Davut Gül, Erciyes Üniversitesi'nde TÜBİTAK 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması Sergisini gezdi.

26 Mart 2018 Pazartesi günü Süleyman Demirel Spor Salonu'nda açılan sergiyi gezen Sivas Valisi Davut Gül, projelerin yer aldığı stantları tek tek gezerek, öğrencilerden projeleri hakkında bilgiler aldı. Vali Davut Gül'ün TÜBİTAK sergisi ziyaretinde Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ile TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Sabahattin Ünalan da eşlik etti.

TÜBİTAK 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışmasının ödül töreni, 29 Mart 2018 Perşembe günü ERÜ Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilecek. - KAYSERİ