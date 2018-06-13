Sivas Valisi Davut Gül'den Bayram Kutlaması

Sivas Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, toplumsal yaşamda önemli yeri bulunan bayramların, insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşüncede duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve dirliği sağlayan günler olduğunu belirtti.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerif'in sonunda bayrama kavuşulduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Sivas, yakın geleceğe büyük umutlarla bakan bir ildir. Köklü tarihi şan ve şerefle dolu olan Sivas'ın sosyal ve kültürel alanlarda sergilediği birliktelik ve dayanışmayı, ticari, sınai ve iktisadi girişimler noktasında beklenen düzeyde gerçekleştirmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bu noktadan hareketle valiliğimiz öncülüğünde çeşitli girişimlerde bulunulmakta, bundan sonra da bu faaliyetlerimiz devam edecektir. Daha güçlü ve kalkınmış bir Sivas için güç birliği tesis etme karar ve azmimiz aynı şevk ve heyecanla sürüyor. Güçlü ve huzurlu bir Sivas, daha kalkınmış ve mutlu bir Türkiye demektir."

Gül, bayramların, birlik ve beraberlik ve dayanışmanın arttığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, kırgınlıkların unutulduğu, küskünlerin barıştığı ailelerin bir araya geldiği, bireysel mutlulukların toplumun geneline yansıdığı bu denli önemli başlıkları bünyesinde barındıran değerler olduğuna işaret ederek, şunları ifade etti:

"İşte ülkemizde bugün maalesef dünyanın birçok bölgesinde açlıktan, susuzluktan, yokluktan, hastalıktan ölen binlerce çocuk var, kalkınmış bir ülke olarak milletimiz bu hususta duyarlılığını göstererek bu bölgelere yardımlarda bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle gerek Sivas'ta gerekse Sivas dışında yaşayan tüm Sivaslı hemşehrileriminizin, tüm kamu görevlilerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve değerli basın mensuplarının Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Vali Gül, arife günü İnönü Konağı'nda düzenlenecek bayramlaşma programına da tüm vatandaşları davet etti.