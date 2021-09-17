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Sivas Valisi Ayhan, Zara'da

AA / İbrahim Özel - Haberler | Güncel
Sivas Valisi Ayhan, Zara'da

Sivas Valisi Salih Ayhan, çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Zara ilçesine geldi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Zara ilçesine geldi.

İlk olarak Zara Hünerli Eller Kadın Girişimi Kooperatifi'nin açılış törenine katılan Ayhan, kooperatif yönetimini ve emeği geçenleri tebrik ederek, ürünler hakkında bilgi aldı.

Açılışın ardından Şehit Muhtar Ali Arslan'ın evini ziyaret ederek eşi Didar Arslan ve aile fertleriyle bir araya gelen Ayhan, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

İlçe merkezinde yapımı devam eden saat kulesi ve millet bahçesi şantiyesini de gezen Ayhan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra sonra ilçeye atanan Kaymakam Meriç Dinçer'i makamında ziyaret edip, başarı diledi.

Ayhan daha sonra Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde şehit ve gaziler için okutulan mevlit programına katıldı.

Sivas Valisi Ayhan, Zara'da

Sivas Valisi Ayhan, Zara'da

Sivas Valisi Ayhan, Zara'da

AA / İbrahim Özel - Son Dakika Haberleri
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