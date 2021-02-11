Sivas Valisi Ayhan, Zara'da

Sivas Valisi Salih Ayhan, Zara ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak Zara Spor Salonu'na gelen Ayhan, yeni kurulan Zaraspor Kulübünün açılış programına katıldı.

Programda konuşan Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminden en çok etkilenenin çocuklar ve gençler olduğunu söyledi.

İl genelinde sporcuların yetişmesi, gençlerin sporla tanışması, yeteneği olanların yeteneğini geliştirmesi amacıyla Spor Sivas Projesi'ni başlattıklarını belirten Ayhan, "Ne yazık ki süreçten dolayı şu an proje uygulanamıyor. Ama bu arada da spor yatırımları devam ediyor. Zara yakın zamanda gençlik merkezine kavuşuyor. Eski stat yıkılarak yeni sentetik çim zeminli stat yapılacak." dedi.

Programda Zara Kaymakamı Mehmet Sayın tarafından Ayhan'a, Belediye Başkanı Fatih Çelik tarafından ise Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu'ya üzerinde isimleri yazılı Zaraspor forması hediye edildi.

Ayhan, daha sonra Zara Kaymakamlığını ziyaret ederek, Hünerli Eller Kadın Girişimci Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi.

Ayhan ve beraberindekiler son olarak Zara Adliye Sarayını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel