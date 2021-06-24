Sivas Valisi Ayhan YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
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Sivas Valisi Ayhan YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Sivas Valisi Ayhan YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

Ayhan, yayımladığı mesajda, gençlerin üniversiteye ilk adımı atmak için sınav heyecanı yaşayacağını, kendilerinin de bu heyecana ortak olduğunu belirtti.

Ayhan, "Kıymetli öğrencilerimiz, sınava büyük bir azim ve gayretle hazırlandınız, elinizden gelenin en iyisini yapabilmek için çok çalıştınız. Şimdi ise kendinize güvenme ve emeklerinizin karşılığını alma zamanıdır. Sizlerden beklentimiz iyi yetişmiş, dünyayı tanıyan, kendine güvenen, yenilikçiliğe dayalı araştıran, sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı bir insan olmanızdır." ifadelerini kullandı.

Sınav için kentte her türlü önlemin alındığını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Sınavın yapılacağı okullarımız ve sınav salonları dezenfekte edilmiş, okullarımıza dezenfektan, maske ve sınav görevlileri için eldiven verilmiştir. Okullarımızda sınav öncesi öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize ve velilerimize sosyal mesafe kuralına uyma, maske takma ve Kovid-19 hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Sınavda görevli öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz sosyal mesafeye uygun bir şekilde sınava alınacaktır. Öğrencilerimiz kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebileceklerdir. Sınava girecek öğrencilerimizin motivasyonlarını olumsuz yönde etkileyecek bütün olumsuzlukları ortadan kaldırmak, sınavın huzur ve güven içinde geçmesini sağlamak için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından okullarımızın içinde ve dışında gerekli tedbirler de alınmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, her zaman destekleriyle evlatlarının yanında olan velilerimize, öğrencilerimizin yetişmesinde her türlü fedakarlığı üstlenen, emek veren çok değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, YKS'ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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