Sivas Valisi Ayhan ve milletvekili Yılmaz Zara'yı ziyaret etti
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Sivas Valisi Ayhan ve milletvekili Yılmaz Zara'yı ziyaret etti

14.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:28
Sivas Valisi Ayhan ve milletvekili Yılmaz Zara'yı ziyaret etti

Sivas Valisi Salih Ayhan ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Zara ilçesini ziyaret etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Zara ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak Sucak köyüne gelen Ayhan ve Yılmaz "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında 170 koyun sahibi olan Battal Mutlu'yu ziyaret etti.

Buradan hükümet konağına geçen heyet, Kaymakam Mehmet Sayın'dan ilçede yapılan hizmetlerle ilgili brifing aldı.

Sayın, brifingin ardından Ayhan ve Yılmaz'a "Zara bebekleri" seti hediye etti.

İkili daha sonra Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesini ziyaret ederek, bilim ve sanat atölyesinin açılışını yaptı.

Müzik öğretmenleri Osman Sarıyıldız ile Ahmet Can Bulut'un müzik programına da katılan Ayhan ve Yılmaz, ardından ilçede yapımı devam eden toplu konut, alışveriş merkezi, cami ve Millet Bahçesi inşaatı alanında incelemelerde bulundu.

Son olarak Zara Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunu ziyaret eden ikili, toplantı salonunda okul müdürleriyle toplantı yaptı.

Programa, Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik, AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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