Sivas Valisi Ayhan ve Belediye Başkanı Bilgin 3. doz aşısını oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas Valisi Ayhan ve Belediye Başkanı Bilgin 3. doz aşısını oldu

Sivas Valisi Ayhan ve Belediye Başkanı Bilgin 3. doz aşısını oldu
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 3. doz Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 3. doz Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Numune Hastanesi'nde aşı yaptıran Ayhan, salgınla mücadelede aşının önemine dikkati çekti.

Aşı konusunda manipülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini belirten Ayhan, "Hastanede yatanların yüzde 80'i aşısız. Yoğun bakımda yatanların da yüzde 90'ı aşısız. Dolayısıyla bu rakamlardan da doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Hamdolsun Sivas bu yolda iyi gitmekte. 600 bine yakın aşı takviminde olan hedef kitle var. Bunların yüzde 80'ine yakınının birinci doz aşıları yapıldı. İkinci dozda da iyi bir seviyedeyiz, 300 bini geçtik. Üçüncü dozda ise 100 bin civarındayız. Toplamda 800 bin doz aşıyı gerçekleştirdik." dedi.

Bilgin ise Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda gelinen noktada salgınla mücadeledeki en önemli silahın aşı ve tedbirlere uymak olduğunu aktararak, "Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, okulların açıldığı bu günde toplumda bu bilinci ve farkındalığı oluşturmak ve manipülasyonların önüne geçmek adına 3. doz aşımızı olduk. Tüm hemşehrilerimize özellikle sosyal medya üzerinde yapılan manipülasyonları bir kenara bırakarak bilime ve devletimize inanarak gerekli aşı takvimlerine uymalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Numune Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz da salgınla mücadelede aşının önemini vurguladı.

Aşı oranının yükselmesiyle servislerde ve yoğun bakımlarda yatan hasta sayılarının düşeceğini belirten Kaygusuz, "Aşılı olan kişiler de Kovid-19 geçirebiliyor ama bunlar çok rahat, bazen semptomsuz ve ayakta geçirebiliyorlar. Onun için de aşının ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz." diye konuştu.

Bu arada aşı olmada tereddüt yaşayan bir haber ajansının muhabiri Onur Erden, Vali Ayhan ve Başkan Bilgin'in iknasıyla ilk aşısını yaptırdı.

???????

Sivas Valisi Ayhan ve Belediye Başkanı Bilgin 3. doz aşısını oldu
Sivas Valisi Ayhan ve Belediye Başkanı Bilgin 3. doz aşısını oldu
Sivas Valisi Ayhan ve Belediye Başkanı Bilgin 3. doz aşısını oldu
Sivas Valisi Ayhan ve Belediye Başkanı Bilgin 3. doz aşısını oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (2)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (2)
Balayına gidecekti, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı
Balayına gidecekti, aşısı eksik olduğu için uçağa alınmadı
Türkiye'de 20 bin 33 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 20 bin 33 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Derya Yanık Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Alişan Gülşen Deniz Akkaya Ferhan Şensoy
Spor Diego Ali Öztürk Salih Uçan Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sivas Valisi Ayhan ve Belediye Başkanı Bilgin 3. doz aşısını oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 15:18:02. #1.15#

title