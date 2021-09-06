Sivas Valisi Ayhan ve Belediye Başkanı Bilgin 3. doz aşısını oldu

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 3. doz Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 3. doz Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Numune Hastanesi'nde aşı yaptıran Ayhan, salgınla mücadelede aşının önemine dikkati çekti.

Aşı konusunda manipülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini belirten Ayhan, "Hastanede yatanların yüzde 80'i aşısız. Yoğun bakımda yatanların da yüzde 90'ı aşısız. Dolayısıyla bu rakamlardan da doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Hamdolsun Sivas bu yolda iyi gitmekte. 600 bine yakın aşı takviminde olan hedef kitle var. Bunların yüzde 80'ine yakınının birinci doz aşıları yapıldı. İkinci dozda da iyi bir seviyedeyiz, 300 bini geçtik. Üçüncü dozda ise 100 bin civarındayız. Toplamda 800 bin doz aşıyı gerçekleştirdik." dedi.

Bilgin ise Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda gelinen noktada salgınla mücadeledeki en önemli silahın aşı ve tedbirlere uymak olduğunu aktararak, "Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, okulların açıldığı bu günde toplumda bu bilinci ve farkındalığı oluşturmak ve manipülasyonların önüne geçmek adına 3. doz aşımızı olduk. Tüm hemşehrilerimize özellikle sosyal medya üzerinde yapılan manipülasyonları bir kenara bırakarak bilime ve devletimize inanarak gerekli aşı takvimlerine uymalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Numune Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz da salgınla mücadelede aşının önemini vurguladı.

Aşı oranının yükselmesiyle servislerde ve yoğun bakımlarda yatan hasta sayılarının düşeceğini belirten Kaygusuz, "Aşılı olan kişiler de Kovid-19 geçirebiliyor ama bunlar çok rahat, bazen semptomsuz ve ayakta geçirebiliyorlar. Onun için de aşının ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz." diye konuştu.

Bu arada aşı olmada tereddüt yaşayan bir haber ajansının muhabiri Onur Erden, Vali Ayhan ve Başkan Bilgin'in iknasıyla ilk aşısını yaptırdı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya