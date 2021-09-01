Sivas Valisi Ayhan uyum eğitimine katılan öğrencilerin heyecanına ortak oldu
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Sivas Valisi Ayhan uyum eğitimine katılan öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Sivas Valisi Ayhan uyum eğitimine katılan öğrencilerin heyecanına ortak oldu
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şeyh Şamil İlkokulu'nu ziyaret ederek anaokulu ve 1. sınıfa başlayan ve uyum eğitimine katılan öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şeyh Şamil İlkokulu'nu ziyaret ederek anaokulu ve 1. sınıfa başlayan ve uyum eğitimine katılan öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, okul bahçesinde çocuklara ve velilere seslenen Ayhan, eğitimde velilerin yerinin önemli olduğunu belirtti.

Yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını dileyen Ayhan, "1,5 yıllık salgının da etkisini giderecek şekilde güzel bir yıl geçireceğiz. 1,5 yıllık zorlu dönemde eğitimciler olağanüstü gayret gösterdi. Evlatlarımızın eğitimi için gece gündüz çalıştı. Eğitimde asıl olan yüz yüze eğitimdir. Sivas, eğitimde çok iyi bir noktaya geldi, bunu da kurumsallaştıracağız. Biz artık kendimizle yarışıyoruz. 125 bin evladımız, 10 bin öğretmenimiz, 650 civarında da eğitim kurumumuz var." ifadelerini kullandı.

Okulların tertemiz olduğunu anlatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Okullarımız birçok yerden daha temiz. Okullarımızın hemen hemen tamamı 'Temiz Okulum' belgesini aldı. Okullarımız hijyen kurallarına uygun. Takip ediyoruz ve sürekli denetleyeceğiz. Çocuklarınız bizlere emanet, o emanete en güzel şekilde sahip çıkacağız. Yeni eğitim öğretim dönemimiz hayırlı uğurlu olsun."

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ile sınıfları ziyaret eden Ayhan, özel olarak donatılan 'Montessori Sınıfı'nı da gezerek öğretmenlere başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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