Sivas Valisi Ayhan, Turizm Haftası'nı kutladı
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Sivas Valisi Ayhan, Turizm Haftası'nı kutladı

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas Valisi Ayhan, Turizm Haftası'nı kutladı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, Türkiye'nin yüzölçümü bakımından ikinci büyük ili olan Sivas'ın, doğal, kültürel ve tarihsel zenginliği ile de dikkat çektiğini belirtti.

Sivas'ın birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu vurgulayan Ayhan, "Şehrimiz, özellikle kültür, inanç, kış, doğa ve termal turizminde öne çıkmakta, binlerce eserini ziyaretçilerinin beğenisine sunmakta, termallerinden şifa dağıtmakta, bakir doğası ile de görenlerde hayranlık duygusu uyandırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kentin yakın gelecekte "müze şehri" olarak anılacağını belirten Ayhan, Aşık Veysel'in diyarı Sivas'ın tarihsel derinliğinin insana pek çok zenginlik sunduğunu aktardı.

Turizmde 2023 Sivas Vizyonu kapsamında şehirde 20'ye yakın müzeyi hayata geçirmeyi planladıklarını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Atatürk ve Kongre Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Aşık Veysel Müzesi, Şehitler Müzesi ve TÜRASAŞ Müzelerine ek olarak İsmet Yılmaz Eğitim Müzesi, Gökmedrese Vakıf Müzesi tamamlanarak hayata geçmiştir. Ayrıca Aşık Ruhsati ile Muhsin Yazıcıoğlu adına yapılan Anı Evi'nin de onarım çalışmaları tamamlanmıştır. Hamidiye Kültür Parkı, Sanayi Mektebi ve Zanaatkarlar Çarşısı, Şehir Müzesi, Savaş Atları Müzesi de yapımı devam eden diğer yatırımlardır. Hamam Müzesi, Gastronomi ve Mutfak Kültürü Müzesi, Spor Müzesi, Aşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi ise proje çalışmaları devam eden diğer yatırımlardır."

Ayhan, mesajında kentte turizm alanında devam eden çalışmalar hakkında da bilgi vererek, yüksek hızlı tren seferlerinin başlamasıyla Sivas'ın turizmden hak ettiği payı alacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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