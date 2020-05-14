Sivas Valisi Ayhan, Tarım Platformu üyeleriyle görüştü
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Sivas Valisi Ayhan, Tarım Platformu üyeleriyle görüştü

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, video konferans sistemi üzerinden Tarım Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

Sivas Valisi Ayhan, Tarım Platformu üyeleriyle görüştü
14.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:56

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, video konferans sistemi üzerinden Tarım Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Ayhan, Kovid-19 salgınıyla hep birlikte mücadelede edilerek bir yol alındığını belirtti.

Normalleşme sürecine kademeli olarak geçilmeye başlandığını aktaran Ayhan, "Salgın ile mücadelede en başından beri şeffaf ve kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Burada yürütülen mücadele elbette başta sağlık olmak üzere birçok farklı boyutu da kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Piyasa gözetim ve denetimi kapsamında, Ticaret İl Müdürlüğü, belediye zabıta ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince fiyat kontrolleri yapılarak, genelge, karar duyuru ve talimatlara aykırı hareket edenler hakkında gerekli idari para cezaları ve adli işlemlerin uygulanması yapıldığını aktaran Vali Ayhan, 16 Mart'tan itibaren 3 bin 637 iş yerinin denetlendiğini ve toplam 196 bin 902 lira ceza kesildiğini belirtti.

Kentte koronavirüs döneminde tarım ve hayvancılık alanında alınan kararlar hakkında da bilgi veren Ayhan, şunları kaydetti:

"Pazar yerlerinin kurulmasından önce başlayarak, pazar süresi ve sonunda gerekli çevre temizliği kontrolleri, belediyeler, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü elemanlarınca yapıldı. Hayvan alış-satış yasağı getirilmesi üzerine 'hayvan pazarları' kapatılmıştır. Bu nedenle, celep ve bakıcılar dahil olmak üzere, yasağa aykırı şekilde hayvan ticareti yapanların kontrolü yapıldı. Pazarlar başta olmak üzere, tüm açık alanlarda kamu sağlığını tehdit etme riski bulunan ve halk arasında, 'çıkma tavuk' şeklinde adlandırılan hayvanların her türlü satışı yasaklanmıştır. Bitkisel üretimi artırtma çalışmalarımız, nadas alanlarında yüzde 75 hibe ile çiftçilerimize 250 bin ton yazlık buğday dağıtımı yapıldı. DAP ve İl Özel İdaresi destekli kaba yem üretimini artırma projesi kapsamında yüzde 50 hibe ile yem bitkisi tohumu talepleri toplandı ve 50 ton yonca, 100 ton korunga ve 3 bin paket silajlık mısır İl ve İlçelerimizde dağıtımı yapıldı."

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız ise bu yılın tarım yılı olacağına inandığını ifade etti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç de yeni açıklanan programlar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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