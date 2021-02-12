Sivas Valisi Ayhan, Suşehri'nde incelemelerde bulundu
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Sivas Valisi Ayhan, Suşehri'nde incelemelerde bulundu

12.02.2021 19:39 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:42
Sivas Valisi Ayhan, Suşehri'nde incelemelerde bulundu

Sivas Valisi Salih Ayhan, Suşehri ilçesinde incelemelerde bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Suşehri ilçesinde incelemelerde bulundu.

Ayhan, hükümet konağı önünde Kaymakam Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel tarafından karşılandı.

Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda muhtarlarla bir araya gelen Ayhan, vatandaşların tedbirlere uymasıyla ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının azaldığını söyledi.

Ayhan, "İnşallah ülkemizin kısa sürede bu virüs belasından kurtulacağını ümit ediyorum. Tedbirlere uymaya devam edelim" dedi.

Kazım Ayan Anadolu Lisesi 12. sınıf Destekleme ve Yetiştirme Kursu öğrencilerini ziyaret eden Ayhan, burada öğrencilere kitap hediye etti.

Ayhan, daha sonra yapımı tamamlanan kapalı halı saha ve çalışmaların devam ettiği yarı olimpik yüzme havuzu inşaatını inceledi.

Yapımı tamamlanan 100 yataklı öğretmenevi binasını da gezen Ayhan, Şehit Piyade Onbaşı Fuzuli Demir'in ailesine yaptığı ziyaretin ardından, ilçedeki kilit parke taş fabrikasında incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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