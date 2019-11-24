Sivas Valisi Ayhan şehit öğretmenin kabrini ziyaret etti

24.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:32

Sivas Valisi Salih Ayhan, şehit öğretmen Asım Özdem'in mezarını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Divriği ilçesi Kesme köyündeki şehit öğretmen Asım Özdem'in mezarı başına gelen Ayhan, dua etti.

Vali Ayhan, 1987 yılında Diyarbakır Lice Yolçatı Köyü İlkokulu'nda görev yaparken bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen öğretmen Asım Özdem'in mezarı başındaki yıpranan Türk Bayrağını da yenisiyle değiştirdi.

Ayhan'a, ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Divriği Kaymakamı Mehmet Bek ve köylüler eşlik etti.

Kaynak: AA