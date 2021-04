Sivas Valisi Ayhan okul inşaatlarını inceledi

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, yapımı devam eden 24 derslik, spor salonu, 200 kişilik pansiyonlu Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi inşaatı ve Danişment Gazi Mahallesi TOKİ konutları bölgesindeki 24 derslikli ortaokul ve spor salonu inşaatlarını gezerek bilgi aldı.

Sivas'ın eğitim fiziki altyapısında en iyi illerden birisi olduğunu belirten Ayhan, "Son yıllarda ilimize nitelikli ve teknolojik altyapısı güçlü çok fazla okullar yapıldı. Gün geçtikçe, yeni yerleşim alanları oluştukça yeni okullara da ihtiyaç olmaya başladı." ifadelerini kullandı.

İl genelinde 14 yeni okul inşaatının devam ettiğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"30 yeni okulda proje ve ihale çalışmaları sürüyor. Toplamda 44 yeni okulumuz ve yüzlerce yeni dersliğimiz kısa sürede hizmet vermeye başlayacak. Her yapılan okul, en az 20 milyon lira değerinde. Allah devletimize zeval vermesin, her şey çocuklarımız ve geleceğimiz için. Eğitim bizim olmazsa olmazımız. Okullarımızı bir an önce öğrencilerimizle buluşturmak istiyoruz. Salgın nedeniyle çocuklarımız okullarından uzaklaşsa da yarın eğitim başlayacak gibi her türlü hazırlığı da yapıyoruz. Eğitimi merkeze alan çalışmalarımızla inşallah, Sivas çok daha iyi noktalara erişecek. Danişment Gazi Mahallesi TOKİ sakinlerine bir okul sözü vermiştik. Bugün bu sözü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer