Sivas Valisi Ayhan, okul inşaatlarını inceledi
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Sivas Valisi Ayhan, okul inşaatlarını inceledi

Sivas Valisi Salih Ayhan, il merkezinde yapımı devam eden okullarda incelemede bulundu.

Sivas Valisi Ayhan, okul inşaatlarını inceledi
11.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:28

Sivas Valisi Salih Ayhan, il merkezinde yapımı devam eden okullarda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, kentin farklı mahallelerinde yapımı süren okul, spor salonu, pansiyon ve öğretmenevi inşaatlarını gezerek ilgililerden bilgi aldı.

Kentte inşaat sezonunun başladığını belirten Ayhan, Sivas'ın eğitim yatırımları gözden geçirildiğinde fiziki ve altyapı noktasında Türkiye'nin en iyi illerinden biri olduğunu vurguladı.

Ayhan, Sivas'ın tekli eğitime geçtiğini anımsatarak, "Devletimiz eğitim yatırımlarına çok büyük önem veriyor. Fonksiyonel okullarla birlikte çok harika kampüsler yapılıyor. Sivas, daha çok hizmet alacak." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara riayet ederek eğitim alanında yapılan inşaatları gezdiklerini aktaran Vali Ayhan, "İlimize 6 bin 500 derslik kazandırdık. Bizler çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasını arzu ediyoruz. Her bir okulumuz, mimarisi, teknik altyapısı ve kullanım alanıyla adeta üniversite kampüsü gibi. Bizler bu güzel hizmetleri görünce daha çok mutlu oluyoruz." açıklamasında bulundu.

Ayhan, eğitim yatırımlarının kente kazandırılması noktasında emeği geçen başta AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz olmak üzere diğer yetkililere teşekkür etti.

Vali Salih Ayhan'a incelemeleri sırasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Doğan eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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