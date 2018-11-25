Sivas Valisi Ayhan Öğretmenlerle Buluştu

Sivas Valisi Salih Ayhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte düzenlenen bazı programlara katıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak emekli öğretmen Seyit Mehmet Erbaş'ı evinde ziyaret eden Ayhan, "Tecrübeleriyle geleceğimize ışık tutan fedakar eğitimcilerimize vefa borçluyuz. Öğretmenlerin en büyük serveti öğrencileridir, öğrencilere de bilgiye giden yolları öğretir." ifadelerini kullandı.

Erbaş'ın ardından 15 Temmuz gazisi polis memuru Gökhan İpek'in evine konuk olan Ayhan, gazinin öğretmen olan eşi Tuğba İpek'in Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Şırnak'ta 2009 yılında görevden dönerken Kayseri ili Sarız ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehadete erişen Kara Pilot Üsteğmen Faik Şimşek'in öğretmen eşi Eda Şimşek'i de evinde ziyaret eden Vali Ayhan, şehide Allah'tan rahmet, eşine ve çocuklarına da başsağlığı diledi. Öğretmen Eda Şimşek'in gününü kutlayan Ayhan, çocuklara da kitap hediye etti.

Ayhan son ziyaretini ise öğretmen Esra ve Fatih Aydın çiftine gerçekleştirdi. Genç öğretmenlerin evine konuk olan Ayhan, bir süre sohbet ettiği öğretmenlere meslek hayatlarında başarı diledi.

Öğretmenler Günü nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Sivas Valiliğince düzenlenen programda öğretmenleri konuk eden Vali Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, eğitimcilerin masalarına konuk olup sohbet etti.

Ayhan, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlere sadece bugün değil her gün kapılarının açık olduğunu belirtti.

Şehit öğretmenlere Allah'tan rahmet dileyen Ayhan, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade etti.

Öğretmenin bir insanın hayatına dokunan en güzel şahsiyet olduğunu hatırlatan Ayhan, şunları kaydetti:

"Öğrencilerinin gönlüne giriyor, aklına hitap ediyor. Gönlüne ve aklına hitap edemediğiniz hiç kimsenin de beynine hiçbir şey sokabilmeniz mümkün değil. Eğitimle ilgili çalışmalarımızın temel hedefi öncelikle aile olmak, bir ekip olmak ve öğretmenlerimizin gönlüne girebilmek. Öğretmenlerimizin gönlüne girersek aklına gireriz, aklına girdiğimiz öğretmenlerimiz de çocuğun gönlüne girer. Bu bir vebaldir bu vebali hepimizin taşıması lazım. Modern Türkiye'nin mimarları sizlersiniz."

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ile Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da konuşmalarında Öğretmenler Günü'nü kutladı.