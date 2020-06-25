Sivas Valisi Ayhan, maske takan vatandaşlara teşekkür etti Sivas Valisi Salih Ayhan, Suşehri ilçesini ziyaretinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyan ve maske takan vatandaşlara teşekkür etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Suşehri ilçesini ziyaretinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyan ve maske takan vatandaşlara teşekkür etti.

Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere ilçeye gelen Ayhan, caddede karşılaştığı bazı vatandaşlarla sohbet etti.

Sivas'ta koronavirüsle mücadelede güzel çalışmalar yapıldığını belirten Ayhan, "Sivas'ın vadi ilçeleri olarak adlandırılan Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar ve Gölova ilçeleri koronavirüs kapsamında temiz. Şu anda bir hasta bulunmaktadır. Hiç korkmadığımız ve şüphe etmediğimiz Şarkışla ilçemizde artış olmaya başladı. Şu anda orada da gerekli tedbirleri almaya başladık." dedi.

Ayhan, insanların sosyal mesafe ve maske konusuna riayet etmeleri gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Vadi ilçelerimizden birinde bulunan hastamız İstanbul'dan geldi. Orada test yaptırmış ve test sonucunu almadan buraya gelmiş. Bu insanlara ceza yazılması gerekiyor. Şu anda buralar tertemiz bir ilçe konumunda, kurallara uyuluyor. İstanbul bağlantısı olduğu için bu bölgeden ilk etaplarda çok korktuk. Ama şu anda korktuğumuz olmadı. Komşu illerden gelen vaka ile Şarkışla ilçemizde artışlar oldu. Şu anda orada da tedbirler sıkı şekilde devam etmektedir. Tedbiri elden bırakmayacağız."

KKKA vakalarındaki artış

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı vakalarında geçen yıllara göre artış yaşandığına da değinen Vali Ayhan, çevre illerden gelen vakalar nedeniyle Sivas'ta bir artış yaşandığını söyledi.

Vakaların hepsinin Sivas olmadığına dikkati çeken Ayhan, "Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinin altyapısı çok iyi olduğu için vakaları buraya gönderiliyor. Geçen yıla göre artış var, önümüzdeki haftalarda mutlaka azalacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Vali Salih Ayhan, ilçedeki temasları kapsamında kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret ederek bazı yatırımları da inceledi.

Kaynak: AA