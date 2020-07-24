Sivas Valisi Ayhan, LGS'de derece elde eden çocukları kabul etti Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde koruma altında bulunan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında derece elde eden çocukları makamında kabul etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde koruma altında bulunan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında derece elde eden çocukları makamında kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayhan, LGS Türkiye üçüncüsü Elif Şahin, Türkiye beşincisi Ayşe Yıldız, Türkiye on altıncısı Yusuf Ziya Koçak'ı tebrik etti.

LGS'de başarı gösteren öğrencilerin aynı başarıyı hayatları boyunca sürdüreceklerine inandığını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Hiçbir başarı tesadüf değildir. Bir işin başarılı olması için azim ve gayret gerekiyor. Devletimiz sıcak şefkatinin yanı sıra eğitimde de çocuklarımızın başarılı olması için imkanları seferber ediyor. Güzel sonuçlar aldık, geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmaları daha da artırarak güzel sonuçlara ulaşıyoruz. Devletimiz, koruma atında bulunan çocuklarımızı sadece barınma-beslenme değil, geleceğe hazırlama noktasında da imkanlarını seferber ediyor. Türkiye genelinde koruma altına alınan çocuklar bakımından Sivas İzmir'den sonra Türkiye ikinci oldu. Evlatlarımızın bu başarısı ilin başarı ortalamasını da artırmış durumda. İnanıyorum ki koruma altında olup derece yapan öğrencilerimiz, aynı hassasiyetle lise döneminde de başarılı olup en iyi üniversitelere gidecekler."

Ziyarette, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ile İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da yer aldı.

Kaynak: AA