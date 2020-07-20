Sivas Valisi Ayhan LGS'de başarılı öğrencileri ödüllendirdi Sivas Valisi Salih Ayhan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan Yiğit Emre Yıldırım ve Hüseyin Berk Ergün'ü ödüllendirdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan Yiğit Emre Yıldırım ve Hüseyin Berk Ergün'ü ödüllendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, LGS'de başarılı olan öğrenciler, öğretmenleri ve aileleri Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Ayhan, eğitimin kalitesini artırmak için Sivas Valiliği himayelerinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen Köprü Projesi ile akademik başarının giderek arttığını belirtti.

Sivas'ın LGS'de Türkiye'nin en iyi illerinden biri olduğunu aktaran Ayhan, "İnandık ve başardık. Köprü Projesi ile çocuklarımızın eksikliklerini tespit ederek yola çıktık. Yaptığımız değerlendirme ve araştırmalar neticesinde Sivas'ın ilk 10'a girdiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ayhan, LGS'den 500 tam puan alan Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu öğrencisi Yiğit Emre Yıldırım ile Zara Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Hüseyin Berk Ergün'e hediye verdi.

Kaynak: AA