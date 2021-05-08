SİVAS VALİSİ AYHAN, KÖYLÜLERİN BULDUĞU 2 YAVRU KURDU BESLEDİ
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SİVAS VALİSİ AYHAN, KÖYLÜLERİN BULDUĞU 2 YAVRU KURDU BESLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta sokak hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde 17 farklı bölgede yemleme çalışması yapıldı.

SİVAS'ta sokak hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde 17 farklı bölgede yemleme çalışması yapıldı. Vali Salih Ayhan köylülerin bulduğu 2 yavru kurdu elleriyle besledi.

Sokak hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kampanya başlatıldı. Bu kapsamda kentin 17 farklı bölgesinde yemleme çalışması yapıldı. Etkinliğe Sivas Valisi Salih Ayhan, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Okan Gün, HAYTAP Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu ile hayvanseverler katıldı.

Vali Salih Ayhan, yaptığı açıklamada 17 günlük tam kapanma sürecinde doğada yaşayan sokak hayvanlarının unutulmayacağını ifade ederek, "Yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanları unutmamak, onları düşünerek bir şeyler yapmak bizim için bir insanlık görevidir. Böylesi önemli bir görevi yerine getirmenin huzurunu şu an yaşamaktayız. Devletimiz her zaman hayvan ve doğa sevgisini ön planda tutmayı amaç edinmiştir. Sokak hayvanlarını unutmayan ve çeşitli etkinlikler düzenleyen STK'lar, vatandaşlarımız da kısıtlamadan muaf tutulmuştur. Bizler de doğaya yem bırakarak, toplumumuza mesaj vermek, farkındalık oluşturmak istedik" dedi. Vali Ayhan ayrıca köylüler tarafından doğada bitkin halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edilen 2 yavru kurda süt verdi. Vali Ayhan, bakımları yapıldıktan sonra kurtların doğaya bırakılacağını söyledi.

SİVAS VALİSİ AYHAN, KÖYLÜLERİN BULDUĞU 2 YAVRU KURDU BESLEDİ
SİVAS VALİSİ AYHAN, KÖYLÜLERİN BULDUĞU 2 YAVRU KURDU BESLEDİ
SİVAS VALİSİ AYHAN, KÖYLÜLERİN BULDUĞU 2 YAVRU KURDU BESLEDİ
SİVAS VALİSİ AYHAN, KÖYLÜLERİN BULDUĞU 2 YAVRU KURDU BESLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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