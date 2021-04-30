Sivas Valisi Ayhan, kısıtlamayı ihlal eden satıcıyı, limonlarını satın alıp evine gönderdi
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Sivas Valisi Ayhan, kısıtlamayı ihlal eden satıcıyı, limonlarını satın alıp evine gönderdi

Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden satıcıyı, tezgahındaki tüm limonları satın aldıktan sonra evine gönderdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden satıcıyı, tezgahındaki tüm limonları satın aldıktan sonra evine gönderdi.

Vali Ayhan, kentte "tam kapanma" kapsamında alınan tedbirleri inceledi, uygulama yapan ekipleri denetledi.

Denetim sırasında Mevlana Mahallesi'nde, ihtiyacı nedeniyle sokakta limon satan kişiyle karşılaşan Ayhan, kısıtlamada evinde olması gerektiği uyarısında bulunduğu satıcının tezgahındaki bütün limonları aldı.

Ayhan, daha sonra satıcıyı evine gönderdi.

Sivas Valisi Ayhan, kısıtlamayı ihlal eden satıcıyı, limonlarını satın alıp evine gönderdi
Sivas Valisi Ayhan, kısıtlamayı ihlal eden satıcıyı, limonlarını satın alıp evine gönderdi
Sivas Valisi Ayhan, kısıtlamayı ihlal eden satıcıyı, limonlarını satın alıp evine gönderdi
Sivas Valisi Ayhan, kısıtlamayı ihlal eden satıcıyı, limonlarını satın alıp evine gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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