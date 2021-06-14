Sivas Valisi Ayhan, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümünü kutladı
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Sivas Valisi Ayhan, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümünü kutladı

Sivas Valisi Ayhan, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümünü kutladı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas Valisi Sayın Salih Ayhan, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Valisi Sayın Salih Ayhan, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında üstün başarılarla dolu köklü bir geçmişe sahip olan Jandarma Teşkilatı'nın kendisine verilen görevleri her zaman özveriyle yerine getirdiğini belirtti.

Jandarma Teşkilatı'yla gurur duyduğunu aktaran Ayhan, "Başarılı operasyonları ile ilimizde adeta hiçbir suça göz açtırmayan Jandarma Komutanlığımız, her yıl başarılarına yenilerini ekleyerek, şehrin güven unsuru olmuştur. Jandarma Teşkilatı, suç ve suçlularla mücadele, huzur ve güven ortamının tesisi gibi kolluk hizmetlerinin yanı sıra toplumsal gelişimi desteklemeye yönelik de birçok faaliyetler yürütmektedir. Bu noktada İl Jandarma Komutanlığımızın, yakın geçmişte icra ettiği ve birçoğu kamuoyuna da yansıyan faaliyetleri tüm Sivaslıların takdirini toplamaktadır." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın coğrafi alan itibariyle ülkenin ikinci büyük ili olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas, tam bir huzur ve güven ortamıdır. Hiç şüphe yok ki, bu ortamın oluşmasında en büyük pay sağduyulu hemşehrilerimizin yanı sıra, onlarla birlikte hareket eden kolluk kuvvetlerimizindir. Zira Sivaslılar tarihin her döneminde vatanını, milletini sevmiş ve devletinin yanında yer almıştır. Şunu unutmamak gerekir ki vatandaş-devlet işbirliği ile oluşturulan güç karşısında, şer güçlerin ayakta kalma şansı hiç bir zaman olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, görevleri sırasında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, Jandarma Teşkilatı'mızın tüm mensuplarına esenlikler diliyor, Jandarma Genel Komutanlığının 182. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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