Sivas Valisi Ayhan'ın İlçe Ziyaretleri

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şarkışla ilçesini ziyaret etti.

Ayhan için İlçe Hükümet Konağı önünde mehter takımıyla karşılama töreni düzenlendi.

İlk olarak Kaymakam Akif Pektaş'ı makamında ziyaret eden Ayhan, Kaymakamlık tarafından hazırlattırılan kısa Şarkışla tanıtım filmini izledi.

Daha sonra Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Ayhan, muhtarların taleplerini dinledi.

Ayhan, ardından Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'u makamında ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Son olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Ayhan, Şarkışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İmam Hatip Proje Okulu Kampüsü, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve Şehit Tuncer Çeliker Yatılı Bölge Ortaokulu Kapalı Spor Salonu inşaatlarında incelemede bulundu.