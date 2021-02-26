Vali Ayhan'ın babası için mevlid okundu
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Vali Ayhan'ın babası için mevlid okundu

26.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:41
Vali Ayhan'ın babası için mevlid okundu

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın vefat eden babası merhum Ednail Ayhan için mevlid programı düzenlendiGeçtiğimiz günlerde Sivas Valisi Salih Ayhan'ın Bayburt'ta yaşayan babası Ednail Ayhan geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın vefat eden babası merhum Ednail Ayhan için mevlid programı düzenlendi

Geçtiğimiz günlerde Sivas Valisi Salih Ayhan'ın Bayburt'ta yaşayan babası Ednail Ayhan geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camiinde merhum Ednail Ayhan için mevlid-i şerif okundu. Mevlit programına Vali Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve Rektör yardımcıları katılım gösterdi. Programda Kuran-ı kerim tilavetinin ardından dua edildi. - SİVAS

Vali Ayhan'ın babası için mevlid okundu
Vali Ayhan'ın babası için mevlid okundu
Vali Ayhan'ın babası için mevlid okundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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