Sivas Valisi Ayhan hayvanseverlerle sokaktaki "can dostları"nı yemleme çalışmasına katıldı
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Sivas Valisi Ayhan hayvanseverlerle sokaktaki "can dostları"nı yemleme çalışmasına katıldı

Sivas Valisi Ayhan hayvanseverlerle sokaktaki 'can dostları'nı yemleme çalışmasına katıldı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde 17 farklı bölgede sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde 17 farklı bölgede sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Kurt Deresi mevkisinde düzenlenen etkinliğe katılarak hayvanseverleri yalnız bırakmadı.

Ayhan, burada yaptığı açıklamada, 17 günlük tam kapanma sürecinde doğada yaşayan sokak hayvanlarının unutulmayacağını belirterek, "Yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanları unutmamak, onları düşünerek bir şeyler yapmak bizim için bir insanlık görevidir. Böylesi önemli bir görevi yerine getirmenin huzurunu şu an yaşamaktayız." ifadesini kullandı.

Hayvanların yaşama hakkına saygı duyulması gerektiğini dile getiren Ayhan, "Devletimiz her zaman hayvan ve doğa sevgisini ön planda tutmayı amaç edinmiştir. Sokak hayvanlarını unutmayan ve çeşitli etkinlikler düzenleyen sivil toplum kuruluşları, vatandaşlarımız da kısıtlamadan muaf tutulmuştur. Bizler de doğaya yem bırakarak toplumumuza mesaj vermek, farkındalık oluşturmak istedik." açıklamasında bulundu.

Ayhan, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemde vatandaşları, evlerinin önüne yem ve yiyecek bırakmaya davet ederek, İçişleri Bakanlığı tarafından çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla hayata geçirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Projesi hakkında da bilgi verdi.

Ayhan, daha sonra köylüler tarafından doğada bitkin halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen 2 kurt yavrusunu sütle besledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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