Sivas Valisi Ayhan Halkın Sorunlarını Dinledi

Sivas Valisi Salih Ayhan, "Halk Günü" programı kapsamında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan salı ve perşembe günleri düzenlediği "Halk Günü" programı kapsamında kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları randevu usulü ile makamında kabul ederek, istek ve önerilerini dinliyor.

Vatandaşların Sivas Valiliğini her zaman ziyaret edebileceğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Kapılarımız her zaman açık. Görüşmek isteyen vatandaşlarımız valiliğimizin 0346 223 92 61 numaralı hattından Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryası ile iletişime geçebilirler. Görüşme konusu ve diğer bilgilerini verdiği takdirde en kısa sürede davet edilerek misafir edileceklerdir. Diğer yandan 0 532 6218911 numaralı 'Whatshap Vatandaş Hattı'nı kullanıp görüş, öneri, talep ve şikayetlerini iletilebilirler. Halkın derdiyle hemhal olmazsak, bu koltuğun hakkını veremeyiz."

Vali Ayhan, vatandaşların ayrıca Sivas Valiliğinin web sitesinde yer alan 'Valiye Mesaj' kısmını da kullanarak sorunlarını iletebileceğini belirtti.

Halkın dertleri ile hemhal olmaya devam edeceklerini vurgulayan Ayhan, "Devletin kapısı halka her zaman açık. Ayrıca şehirde de halkla iç içe olmaya devam edeceğiz. İnşallah Sivas'ı her anlamda imrenilen bir şehir haline getireceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA