Sivas Valisi Ayhan, Gürün ilçesinde temaslarda bulundu
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Sivas Valisi Ayhan, Gürün ilçesinde temaslarda bulundu

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas Valisi Ayhan, Gürün ilçesinde temaslarda bulundu

Sivas Valisi Salih Ayhan, Gürün ilçesinde kamu yatırımlarını inceledi.

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Sivas Valisi Salih Ayhan, Gürün ilçesinde kamu yatırımlarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ile Gürün Kaymakamı Kadir Algın'ı makamında ziyaret eden Ayhan, ilçede yapılan ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Ayhan, daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Gürün ilçesinde köylerde kullanılmak üzere İlçe Özel İdaresine hibe edilen çöp kamyonu teslim törenine katıldı.

Ayhan, Sivas Valiliği himayelerinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bademin Çiçekleri Bahçelerin Gelinliği" projesi kapsamında Suçatı bölgesinde oluşturulan Türkiye'nin tek parçada en büyük badem bahçesine fidan dikti.

Vali Ayhan ve beraberindekiler Gürün Anadolu Lisesi içerisinde oluşturulan Şehitler Müzesi ile "Tut Elimden Projesi" kapsamında hazırlanan resim sergisinin açılışını da gerçekleştirdi.

Gaziler ve köy muhtarları ile ???????de bir araya gelen Ayhan, talep ve önerileri dinledi.

Ayhan, daha sonra restorasyon çalışmalarında sona gelinen Surp Asdvadzadzin Kilisesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Gürün Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde, spor faaliyetlerine katılan sporcularla da buluşan Ayhan, sporculara başarı diledi.

Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler, Gökçeyazı köyünde "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var" projesinden yararlanarak 120 koyun desteği Fatih Karakuş'u ziyaret ederek çiftçiyi tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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