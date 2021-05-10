Sivas Valisi Ayhan, Gürün'de etkili olan sağanak ve dolunun ardından zarar gören evleri inceledi
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Sivas Valisi Ayhan, Gürün'de etkili olan sağanak ve dolunun ardından zarar gören evleri inceledi

Sivas Valisi Ayhan, Gürün'de etkili olan sağanak ve dolunun ardından zarar gören evleri inceledi
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas Valisi Salih Ayhan, Gürün ilçesinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından zarar gören evlerde incelemede bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Gürün ilçesinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından zarar gören evlerde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, ilk olarak 4 Mayıs'ta ilçeye bağlı Kurultay Mahallesi'nde yaşanan selden zarar gören evlerde incelemelerde bulundu.

Afetzedelerle görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Ayhan, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu, selden etkilenenlere de her türlü yardımın yapılacağını belirtti.

Ayhan, yaşanan sağanak ve dolunun ardından taşkının meydana geldiği Çakşur Deresi'nde de incelemelerde bulundu, taşkında herhangi bir can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Ayhan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç'ın hanesini de ziyaret etti.

Şehidin annesi Hatice Kılıç'ın Anneler Günü'nü kutlayarak çeşitli hediyeler takdim eden Vali Ayhan, Kılıç ailesine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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