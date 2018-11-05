Sivas Valisi Ayhan Görevine Başladı

Sivas Valiliğine atanan Salih Ayhan, görevine başladı.



Ayhan için Valilik önünde karşılama töreni düzenlendi. İl protokolü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş Ayhan'ı karşılamak için uzun kuyruk oluşturdu. Ayhan, karşılama programına katılanlarla tek tek tokalaştıktan sonra makamında göreve başlama yazısını imzaladı.

Valilik binasındaki Vali Hasan Canpolat Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Ayhan, Sivas gibi sultan ve kadim bir şehre vali olarak atanmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Ayhan, "Yoğun bir sorumluluğumuz olacak, yoğun bir çalışma dönemimiz olacak. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk valileri olarak bu iradeyi gösteren Sivas'a ve bu görevi bize tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum." dedi.



Sivas'a hizmet etmenin bir bayrak yarışı olduğunu ve bu bayrağı daha yukarıları taşımak için çaba göstereceğini dile getiren Ayhan, "İstişareye açık, ortak heyecanları olan, yeni yönetimin çalışma temposuna uygun bir çalışma temposu olacak. Sahada olan, koşan, koşturan, terleyen, terleten yeni dönemin kodları ve ruhu bu. Bu ruha hakim olamayanın da ayakta kalması mümkün değil." ifadelerini kullandı.



Daha önce de Sivas'ta çeşitli görevlerde bulunan Ayhan, tebrik için makamına çiçek gönderilmemesini, Sivas Hizmet Vakfı'nın burs kampanyasına destek olunmasını istedi.