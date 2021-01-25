Vali Ayhan, eski CHP'li vekil Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu
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Vali Ayhan, eski CHP'li vekil Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu

25.01.2021 13:19 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:27

Sivas Valisi Salih Ayhan, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri nedeniyle avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri nedeniyle avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ayhan, Kardeşler Aile Sağlığı Merkezi açılışı ve ambulans dağıtım programının ardından yaptığı açıklamada, Şimşek'in kullandığı ifadelerin çok çirkin olduğunu söyledi.

Devlete hizmet sunan, kamu hizmeti görevinde bulunan kişileri bu şekilde zan altında bırakacak, yıpratacak nahoş ifadeleri şiddetle kınadığını belirten Ayhan, "Biz devletimizin ve milletimizin sadık birer hizmetkarı olarak aşkla, şevkle, yılmadan, yıkılmadan milletimize ve devletimize hizmet edeceğiz." dedi.

Şimşek'in kullandığı ifadelerin üzüntü verici olduğunu vurgulayan Ayhan, avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.

Vali Ayhan, "Bu konuda yasal hakkımızı kullanarak, hukuk nezdinde gerekli takibatı yapacağımı söyleyebilirim. Bütün meslektaşlarım bu konuda üzüntülü. Devletimizin ve milletimizin sadık bir hizmetkarıyız. Çok üzüntü verici, bütün meslek camiasının, kaymakamlarımızın, tüm yargı mensuplarımızın bunu şiddetli şekilde telin ettiğini de ifade edebilirim." diye konuştu.

22. Dönem CHP Milletvekili Berhan Şimşek, televizyon kanalında katıldığı programda "vali militan, kaymakam militan" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Vali Ayhan, eski CHP'li vekil Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu
Vali Ayhan, eski CHP'li vekil Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu
Vali Ayhan, eski CHP'li vekil Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu
Vali Ayhan, eski CHP'li vekil Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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