Sivas Valisi Ayhan, Divriği ve Kangal'da Kovid-19 tedbirlerini denetledi
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Sivas Valisi Ayhan, Divriği ve Kangal'da Kovid-19 tedbirlerini denetledi

29.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:12
Sivas Valisi Ayhan, Divriği ve Kangal'da Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Sivas Valisi Salih Ayhan, Divriği ve Kangal içesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Divriği ve Kangal içesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Divriği'ye gelen Ayhan, Kaymakam Mehmet Bek'ten ilçede alınan Kovid-19 tedbirleriyle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Kangal ilçesini de ziyaret eden Ayhan'ı Kaymakam Erinç Demir ve ilçe protokolü karşıladı.

Demir ile salgın döneminde ilçede alınan önlemleri görüşen Ayhan, ardından ilçedeki Kovid-19 denetimlerine katıldı.

Ayhan, esnaf ve vatandaşlara salgınla mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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