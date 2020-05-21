Sivas Valisi Ayhan'dan Ramazan Bayramı mesajı Sivas Valisi Salih Ayhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik, birlik, beraberlik duygularıyla geçen rahmet, bereket ayı Ramazan'ı uğurlamanın hüznü, bu mübarek ayın sonunda bayrama kavuşmanın ise huzur, mutluluk ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Toplumsal yaşamda önemli yeri olan bayramların, insanları birbirine yakınlaştıran, buluşturan günler olduğunu aktaran Ayhan şunları kaydetti:

"Bayramlar insanların arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları, milli ve dini duyguların, şuurunun şekillendiği güçlendiği özel günlerdir.

Aile büyüklerimize, akrabalarımıza, eş, dost ve komşularımıza ziyaretlerimizi aksatmadan yaptığımız bayramlar bu süreçte bizler için biraz daha farklı olacak, onları görememenin üzüntüsünü yaşayacağız. Ancak unutulmamalıdır ki koranavirüs salgını geçmiş ve bitmiş değildir. Bu bayram hepimizin sağlığı ve daha nice bayramlar yaşamak için 'Sokağa Çıkma Yasağı'na uymamız gereken bir bayramdır."

Kaynak: AA