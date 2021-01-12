Sivas Valisi Ayhan'dan okullara başarı belgesi
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Sivas Valisi Ayhan'dan okullara başarı belgesi

12.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:33
Sivas Valisi Ayhan'dan okullara başarı belgesi

Sivas Valiliği öncülüğünde başlatılan "300 Fikir 300 Proje" kapsamında Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde 2021 Vizyon Projeleri değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Sivas Valiliği öncülüğünde başlatılan "300 Fikir 300 Proje" kapsamında Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde 2021 Vizyon Projeleri değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube Müdürleri Murat Kalkan, Osman Öztürk, Mustafa Karataş ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, Sivas Valisi Salih Ayhan himayelerinde 2020 yılında "Sivas İçin 300 Fikir 300 Proje" kapsamında proje yürüten 25 okula "Kurumsal Başarı Belgesi" verildi.

Belgeler okul müdürlerine Ergen ve şube müdürleri tarafından takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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