Sivas Valisi Ayhan'dan Kurum Ziyaretleri

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentteki bazı kurum ve kuruluşlara ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret eden Ayhan, Sıfır Atık Projesi hakkında bilgi aldı.

Projenin meyvelerinin alındığını belirten Ayhan, bunun atıkların ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması noktasında güzel bir uygulama olduğunu vurguladı.

Çevrenin bir miras olduğuna dikkati çeken Ayhan, "Bunun hassasiyetinde olmamız lazım. İlimizde 1 yıllık zaman içerisinde yaklaşık 2 bin 200 ton atık ekonomiye kazandırıldı. Bunlarla 37 bin 400 ağaç kesilmekten kurtuldu, 58 bin ton su ve 74 bin ton petrol israfı önlendi. İnsanlarımızın bu bilince ve duyarlılığa sahip olması lazım. Kurumlarımızda bu manada dönüşüm başlayacak." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Danişment İlkokul/Ortaokulunu ziyaret eden Ayhan, Robotik Kodlama ve Beceri Atölyesi'nin açılışına katıldı.

Atölyenin 102 bin liraya mal olduğunu belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas kısa zamanda ilk onda ve orta vadede ilk üçte olacak bir şehir bunu hep birlikte başaracağız. Çünkü Sivas bunu hak ediyor. Ülkemizde milli bütçeden en fazla pay, eğitime ayrıldı. Sivas'ta bu manada eğitimde en büyük katkıyı alan illerden birisi. Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu bilinç ve hassasiyetle bir ayağımız her daim okullarda olacak. Bu yolu öğretmenlerimizle, okul müdürlerimizle ve velilerimizle yürüyeceğiz. Sivas'taki çocuklar ilerleyen dönemlerde uzay teknolojileri, genetik kodlama gibi Türkiye'nin önünü açacak projelerde yer alacak. Sivas bunu her şeyiyle hak ediyor."

Vali Ayhan müzik atölyesinin açılışını yaptı

Vali Salih Ayhan, 2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi kapsamında okullarda öğrencilere müzik alanında eğitim vermek amacıyla ilki Muzaffer Sarısözen Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde kurulan müzik atölyesinin açılışına katıldı.

Sivas'ın önemli sanatçılar yetiştirdiğine ve yetiştirmeye devam ettiğine vurgu yapan Ayhan, şunları kaydetti:

"Bizimde görevimiz bu okulun her ihtiyacına destek olmak. Her okulun kendi konseptine, eğitim metoduna uygun eğitim materyallerini sağlamamız gerekmektedir. Bu lisemizde de arkadaşlar güzel müzik enstrümanları aldı. Bugün hem açılışını yapalım hem hayırlı olsun dileklerimizi iletelim hem de çocuklarımızı görelim dedik. Lisemizin çocuklarımızın ruh dünyasına güzel esinler bıraktığını düşünüyorum. Her bir çocuğumuz benim bir hayalimi gerçekleştiriyor. Çok arzu ederdim bir enstrüman çalmayı. Bu konuda maalesef mahir değilim. Tek tesellim onları seyrederek onların müziklerine türkülerine eşlik etmeye çalışmaktayım. Hakikaten enstrüman çalmanın, insanın ruh ve gönül dünyasına, insanları sevmesine müthiş bir katkısı vardır. Akademik başarınız kadar sanatta da başarılı olmayı önemseyin."

Ayhan, Şeyh Şamil Hanımlar Kültür Merkezi, Bahtiyarbostan Özgecan Hanımlar Kültür Merkezi, PTT Başmüdürlüğü, Telekom İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerini ziyaret ederek, kurumların faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

