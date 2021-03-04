Vali Ayhan'dan Kovid-19 kurallarını ihlal edenlere uyarı
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Vali Ayhan'dan Kovid-19 kurallarını ihlal edenlere uyarı

04.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:55

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli (sarı kategori) iller arasında yer alan kentte, tabloyu daha aşağı çekmek için çalıştıklarını, kurallara uymayanlara cezayı müeyyide uygulayacaklarını belirtti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre orta riskli (sarı kategori) iller arasında yer alan kentte, tabloyu daha aşağı çekmek için çalıştıklarını, kurallara uymayanlara cezayı müeyyide uygulayacaklarını belirtti.

Ayhan, gazetecilere, normalleşme sürecinde yoğunlaştırılmış etkin, dinamik bir denetim modeliyle yeni dönemin başlatıldığını söyledi.

İl genelinde 324 ekip ve 3 binin üzerinde personelle sahaya indiklerini belirten Ayhan, nisan ayı sonuna kadar denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Sivas'ın Kovid-19 haritasında orta riskli iller kategorisinde yer aldığını anımsatan Ayhan, düşük riskli iller arasında yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Cezayı müeyyideyi ön plana çıkartan bir anlayışa sahip olmadıklarını vurgulayan Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu dönemde kural ihlali yapanlara cezayı müeyyide uygulama konusunda cömert davranacağımızı söyleyebiliriz. Maymun iştahlılık yapıp da daha fazla kazanacağım düşüncesinden dolayı belirlenen kriterlerin dışına çıkanlara mutlak suretle cezayı müeyyideyi uygulayacağız. Tekrar kısıtlamalara gitmemek, çocuklarımızın okullardan kalmaması ve esnafın tekrar kepenk kapatmamaları için sorumsuzluk örneği gösterenlere cezayı müeyyide uygulayacağız."

Sivas genelindeki vaka tablosunun iyi olduğunu belirten Ayhan, "İl merkezimiz iyi, ilçelerimiz çok çok iyi. İl genelinde günlük 20-30 bandında vaka istatistiğimiz vardı. Şu an 16-25 arasında gelgit yaşıyoruz. Bu seviyeyi korumayı ve daha aşağıya çekmeyı hedefliyoruz. İl genelinde evde izlenim ve hastanede yatan sayısı olarak da çok mütevazı ve yüz güldürücü rakamlar olduğunu söyleyebilirim. Toplamda da 280'lerin altındayız şu an." dedi.

Vali Ayhan'dan Kovid-19 kurallarını ihlal edenlere uyarı
Vali Ayhan'dan Kovid-19 kurallarını ihlal edenlere uyarı
Vali Ayhan'dan Kovid-19 kurallarını ihlal edenlere uyarı
Vali Ayhan'dan Kovid-19 kurallarını ihlal edenlere uyarı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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