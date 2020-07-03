Sivas Valisi Ayhan'dan koronavirüs uyarısı
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Sivas Valisi Ayhan'dan koronavirüs uyarısı

SİVAS Valisi Salih Ayhan, kentte Covid-19 salgınının yol açabileceği bulaş riskine karşı vatandaşları uyararak, tedbirlerin uygulanmasında hassasiyetin devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sivas Valisi Ayhan'dan koronavirüs uyarısı
03.07.2020 13:13 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:17

SİVAS Valisi Salih Ayhan, kentte Covid-19 salgınının yol açabileceği bulaş riskine karşı vatandaşları uyararak, tedbirlerin uygulanmasında hassasiyetin devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sivas'ta önlemlerin ve tedbirlerin karşılık bulduğunu ancak kontrollü sosyal hayat ile birlikte kurallara uymayanların olabileceğini anımsatan Vali Ayhan, vaka sayılarının kısmi de olsa arttığını hatırlatarak, bu konuda önlem alınması gerektiğini söyledi. 

Tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da yaz mevsimin gelmesiyle yoğun katılımlı programların yapıldığını belirten Vali Ayhan, "Kına gecesi, nişan, nikah, düğün, sünnet, asker uğurlama, cenaze, mevlit, toplantı, toplu açılış, yürüyüş gibi bulaşma riskini artırıcı etkinliklerin kişi sayısı dikkate alınmadan, salgının yayılmasına uygun ortamlar oluşturularak yapıldığı görülmektedir. Tedbirleri hiçe sayan bu görüntülere fırsat verilmemesi ve müsaade edilmemesi gerekmektedir" dedi.Kalabalık ortamların risk oluşturduğunu hatırlatan Vali Salih Ayhan, toplu programların kişi sayısı ile sınırlandırılmasını isteyerek, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Koronavirüs salgınının henüz geçmediğini vurgulayan Vali Ayhan, "Maske, hijyen, sosyal mesafe kurallarının hayati önem taşıdığını unutmayalım. Hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için lütfen kurallara uyalım, uymayanları da uyaralım. Bu tedbirin alınmaması cezalarla karşılaşmaya ve/veya telafi edilemeyecek sonuçları ortaya çıkarabilir" ifadelerini kullandı.HABER VERMEYEN MUHTARA İŞLEMKoronavirüs ile mücadelede mahalle ve köy muhtarlarına ve sivil toplum kuruluşlarına da çok iş düştüğünü belirten Vali Salih Ayhan, yaz aylarının gelmesi ve kontrollü sosyal hayat ile birlikte şehir ve ülke dışından yoğun bir şekilde ilçeler, köy ve mahallelere nüfus akışı olduğunu hatırlattı. Vali Ayhan, "Misafirlerimizin 7 gün boyunca izole olmaları ve evden çıkmamaları, sosyal mesafe ve maske hususlarında itina ile takip edilmeleri çok önemlidir. Durumu şüpheli olanların güvenlik güçlerimize ve sağlık ekiplerimize acilen bildirilmesi gerekmektedir. İlerleyen günlerde köylerimizde ve ilçelerimizde pozitif vakalarda artışlar olabileceği öngörülmektedir. Toplum sağlığını korumak idarecilerimizin, muhtarlarımızın ve hepimizin vatandaşlık görevidir. Sağlığımızı tehdit eden, tedbirleri yok sayan ve keyfi davranışlar sergileyen durumlara fırsat tanıyan, pozitif vakalara sebebiyet veren ve riskli durumları güvenlik güçlerimize haber vermeyen idarecilerimiz ve muhtarlarımız hakkında yasal işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan ve uygulanan tedbirlerin önemine vurgu yapan Vali Salih Ayhan, "Alınan önlemler kadar güçlü olduğumuzu tekrar hatırlatır; süreci, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sizlerin desteği ile sağlıklı bir şekilde yönetebiliriz. Vatandaşlarımızın sürece verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, kararlılığımızın süreceğini vurgulamak isterim" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Manşet

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