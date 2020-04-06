Sivas Valisi Ayhan'dan karantinadaki öğrencilere teşekkür mesajı
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Ayhan Mısır, Sudan, Sivas, Güncel

Sivas Valisi Ayhan'dan karantinadaki öğrencilere teşekkür mesajı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrencilere işlerini kolaylaştırdıkları için teşekkür ederek, salgın sonrası...

06.04.2020 20:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:54
Sivas Valisi Ayhan'dan karantinadaki öğrencilere teşekkür mesajı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrencilere işlerini kolaylaştırdıkları için teşekkür ederek, salgın sonrası yeniden Sivas'a davet etti.

Ayhan, cep telefonuyla öğrencilere gönderdiği mesajda, bu yaşadıklarının hafızalarında güzel yer bulmasını temenni etti.

Öğrencilerden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, kurumları ve personeli de hayırla yad etmelerini dileyen Ayhan, şunları kaydetti:

"Gücü ve dirayeti ile dünyanın dört bir yanından sağlığınızı riske atmamak üzere kucağını ve tüm imkanlarını açan devletimize, samimiyetinizin, muhabbetinizin ve vereceğiniz katkıların devam edeceğine inanıyor, her birinize işimizi kolaylaştırdığınız için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Misafirlerimizden öğrenci olanların tamamının uçak ve otobüs dönüş biletleri devletimiz tarafından karşılanacaktır. Misafirlerimizden öğrenci olmayanlar için dönüş biletini imkanı olanlar kendileri alacak, bilet alma imkanı olmayanların biletini yine devletimiz karşılayacaktır. Bu kadim şehri yakından tanımak, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi güzelliklerini keşfetmek, farklı lezzetlerini tatmak ve Yiğido insanını yakından tanımak için bunu saymıyor, bir kez daha misafirimiz olmanız için hepinizi davet ediyoruz. Ailenize kucaklar dolusu selamlarımızı iletmenizi ve sağlıklı günler geçirmenizi dileriz."

Ayhan, öğrencilerin gözlem sürelerinin çarşamba günü sona ereceğini belirterek, uçak ve otobüs planlaması yapıldığını, özel araçlar ile şehirden ayrılacak olanlara ise gerekli kolaylığın sağlanacağını vurguladı.

Kaynak: AA

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