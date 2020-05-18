Sivas Valisi Ayhan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Sivas Valisi Salih Ayhan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki kahramanların 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'dan Anadolu'ya ayak basarak Milli Mücadele'yi başlattıkları tarihi günün 101. yıl dönümünün kutlandığını belirtti.

Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin, millet için bağımsızlığın müjdecisi olduğunu aktaran Ayhan, "Birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla verilen o eşsiz mücadele Sivas Kongresi'nde alınan tarihi kararlar sonrasında cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır. Bu kutlu mücadele de Kurtuluş Savaşının hazırlıkları yapılan ilimiz ise 108 gün boyunca Milli Mücadelemizin karargahı olmuştur." ifadelerini kullandı.

İstiklal Mücadelesi'nin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesinin, geleceğin teminatı ve umudu olan gençlere verilen önemin de bir göstergesi olduğunu vurgulayan Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"İstiklal şuuruyla yetişen gençlerimiz, tarihlerine sahip çıkmaları, milli değerlerine bağlılıkları, her açıdan nitelikli ve donanımlı olmaları sayesinde, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımada temel unsur konumundadırlar. Gençlerimizin, çağın gereklerine uygun bilgiler üreterek insanlığın hizmetine sunmaları ve geleceğin dünyasında söz sahibi olmaları en büyük arzumuzdur. Gençlerimize armağan edilen bu bayramın 101. yıl dönümü her ne kadar talihsiz bir süreç yaşadığımız koronavirüs gibi sıkıntılı bir salgın dönemine denk gelse de bu önemli tarihin coşkusunu, sevincini evlerimizi süsleyerek, bayraklarımızı asarak, İstiklal Marşımızı balkonlardan, camlardan haykırarak kutlayacağımızı düşünmekteyim."

Ayhan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, mesajını şöyle tamamladı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz hain kalkışma planında ve sınır ötesi operasyonlarda şehit düşen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA