Sivas Valisi Ayhan: 15 Temmuz'da milletimizin ferasetiyle tarih yazıldı
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Sivas Valisi Ayhan: 15 Temmuz'da milletimizin ferasetiyle tarih yazıldı

Sivas Valisi Ayhan: 15 Temmuz'da milletimizin ferasetiyle tarih yazıldı
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açılarak, şehitlik ziyaret edildi.

SİVAS'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açılarak, şehitlik ziyaret edildi. Vali Salih Ayhan, "Anadolu'yu yurt tutan ve bu yolda canını vermiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. O gün milletimizin ferasetiyle adeta tarih yazıldı" dedi. 

Darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla il protokolü tarafından ilk olarak Buruciye Medresesi önünde 15 Temmuz'da ülke genelinde ve kentte çekilen fotoğrafların bulunduğu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Vali Ayhan, "Bugünü farklı etkinliklerle anacağız, anlatacağız. Öncelikle Anadolu'yu yurt tutan ve bu yolda canını vermiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz'da milletimizin ferasetiyle adeta tarih yazıldı. Bunu da yen nesillere iyi anlatıp içselleştirmek lazım. Fotoğraf sergileri bir hafızadır. O zamanki duruşu, heyecanı gelecek nesillere aktarmaktır. Rabb'im bir daha böylesi karanlık geceler yaşatmasın. Bundan sonrasında bizim yapacağımız şey geçmişi, dik duruş sergileyenleri, o karanlık geceleri bertaraf eden vatanseverleri iyi anlamak ve layık olmak" dedi. 

Serginin ardından il protokolü tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan polis ve garnizon şehitlikleri ziyaret edildi. Burada dua edildikten sonra şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.


Sivas Valisi Ayhan: 15 Temmuz'da milletimizin ferasetiyle tarih yazıldı
Sivas Valisi Ayhan: 15 Temmuz'da milletimizin ferasetiyle tarih yazıldı
Sivas Valisi Ayhan: 15 Temmuz'da milletimizin ferasetiyle tarih yazıldı
Sivas Valisi Ayhan: 15 Temmuz'da milletimizin ferasetiyle tarih yazıldı
Sivas Valisi Ayhan: 15 Temmuz'da milletimizin ferasetiyle tarih yazıldı
Sivas Valisi Ayhan: 15 Temmuz'da milletimizin ferasetiyle tarih yazıldı
Sivas Valisi Ayhan: 15 Temmuz'da milletimizin ferasetiyle tarih yazıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

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