Sivas Valiliğinden yoğun kar yağışı uyarısı
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Sivas Valiliğinden yoğun kar yağışı uyarısı

30.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:58
Sivas Valiliğinden yoğun kar yağışı uyarısı

Sivas Valiliği, kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Sivas Valiliği, kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bugün saat 19.00'dan yarın 15.00'e kadar Sivas çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmasının önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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