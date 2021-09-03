Sivas Valiliğinden PFDK'nin ceza kararına tepki Açıklaması
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Sivas Valiliğinden PFDK'nin ceza kararına tepki Açıklaması

Sivas Valiliğinden PFDK'nin ceza kararına tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Sivas Valiliği, Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'un iç sahada oynadığı Göztepe maçında, stadyuma usulsüz seyirci alındığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezaya tepki gösterdi.

Sivas Valiliği, Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'un iç sahada oynadığı Göztepe maçında, stadyuma usulsüz seyirci alındığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezaya tepki gösterdi.

Valilikten yapılan açıklamada, futbola olan ilginin küçük yaşlarda başlatılması, şehri Süper Lig'de temsil eden Demir Grup Sivasspor'a taraftar desteği sağlanması ve taraftar kültürü oluşturulması için 3 sezon önce sosyal bir proje olarak başlatılan "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor" projesinin bu yıl da devam ettiği belirtildi.

Öğrencilerin bu sezon da Sivasspor'un evinde oynadığı maçlarda Sivas Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde stadyuma götürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgın tedbirleri kapsamında 12 yaş üzeri PCR testi yapılan öğrencilerimiz, test sonuçlarına göre stadyumdaki yerini almaktadır. Ancak, Demir Grup Sivasspor ile Göztepe arasında 29 Ağustos 2021 tarihinde oynanan Süper Lig müsabakasında istenilen salgın tedbir kararlarına uyulmasına rağmen, TFF tarafından 'usulsüz seyirci alınması' olarak nitelendirilerek cezai işlem uygulanmıştır. Kesilen bu ceza Sivasspor Kulübü'müze değil, Sivasspor taraftarına, oluşturulmaya çalışılan taraftar kültürüne ve sınıf dışı öğrenme etkinliklerine kesilen bir cezadır. Bu cezanın maddi bedeli, şehrimizin gözbebeği Sivasspor'umuzca değil tarafımızca karşılanacak olup, manevi yansımalarını ise siz değerli kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. TFF'nin bu yanlış kararından en kısa zamanda geri döneceğine inanıyor, özellikle kırsaldan misafir edilen minik Yiğidoların heyecanının, coşkusunun sekteye uğramaması için projemizin, belirlenen salgın kriterlerine uygun şekilde devam edeceğinin bilinmesini isteriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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Sivas Valiliğinden PFDK'nin ceza kararına tepki Açıklaması - Haberler Spor
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