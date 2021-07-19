Sivas Valiliğinden örnek çalışma, ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas Valiliğinden örnek çalışma, ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık

Sivas Valiliğinden örnek çalışma, ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sivas Valiliği il genelinde maddi durumu iyi olamayan ailelere kurbanlık dağıttı.

Sivas Valiliği il genelinde maddi durumu iyi olamayan ailelere kurbanlık dağıttı.

Sivas Valiliği Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. İl genelinde yapılan çalışmalarda 650 yetim; öksüz, engelli veya nüfusu çok fazla olup da şuana kadar hiç kurban kesmemiş ihtiyaç sahibi aileler tespit edildi. Bu kapsamda bu aileler için kurbanlık küçükbaş hayvan dağıtımı programı düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan ve bazı il protokol üyeleri katıldı.

Burada konuşan Vali Salih Ayhan, kent genelinde yetim; öksüz, engelli veya nüfusu çok fazla olup da şuana kadar hiç kurban kesmemiş ailelerin tespitini yaptıklarını dile getirerek, "Sahada çok ciddi bir çalışma olduğunu görmekteyiz. Devletimiz bir taraftan hayırseverlerimiz bir taraftan, Sivil Toplum Örgütlerimiz bir taraftan burada Kurban Bayramının bütün öz ruhuna uygun bir şekilde yaşatılmaya çalışılmaktadır. Bizde tabi bundan mülhem olarak da Kurban Bayramında ne yapabiliriz diye düşündük ve şöyle bir araştırma yaptık. Sivas'ımızda yetim, öksüz, engelli veya nüfusu çok fazla olup da şuana kadar hiç kurban kesmemiş ailelerin tespitini yaptık. Bu ailelerin sayısı neredeyse bine yakındı. Ama bazı aileleri aradığımız zaman komşusu destek olmuş, hayırseverler destek olmuş onların vasıtasıyla kurban kestiklerini söylediler. Bizi çok mutlu etti bu. Bununla birlikte il genelinde yaklaşık 650 vatandaşımızın ihtiyacı olduğunu tespit etmiş olduk. İl merkezinde Valiliğimizin koordinesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfındaki arkadaşlarımızın destekleriyle, ilçelerimizde de Kaymakamlarımızın koordinesinde 650 vatandaşımız tespit edildi. Bugün kurbanlıkların hepsi alındı. İnşallah akşama kadar da teslimatları yapılacak. Onlarda bu güzel duyguyu hep birlikte yaşayacaklar. Herkesin şimdiden mübarek Kurban Bayramını kutluyorum, tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmanın arından kamyonlara yüklü küçükbaş hayvanlar ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilmek üzere yola çıktı. - SİVAS

Sivas Valiliğinden örnek çalışma, ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık
Sivas Valiliğinden örnek çalışma, ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık
Sivas Valiliğinden örnek çalışma, ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık
Sivas Valiliğinden örnek çalışma, ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

1 tonluk huysuz boğayı tek başına yatırdı! İşte rölef tekniği ve detayları
1 tonluk huysuz boğayı tek başına yatırdı! İşte rölef tekniği ve detayları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hande Yener Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas Valiliğinden örnek çalışma, ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 13:11:37. #1.14#

title