Sivas Valiliğinden "kış" klibi

Sivas Valiliği kentte etkili olan kar yağışının ardından video klip hazırladı.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce hazırlanan klipte, tarihi kent meydanı, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Eğriçimen Yaylası ve Geminbeli Geçidi'nin karla kaplı görüntülerine yer verildi.

Valilik sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve "Çok beklediğimiz kar yağışını, beklenen kış klibimizle taçlandırmak istedik. Bu memlekete en çok bembeyaz kar yakışıyor." ifadeleri kullanılan görüntü kısa zamanda beğeni topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya