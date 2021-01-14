Sivas Valiliğinden "kış" klibi
14.01.2021 23:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 23:54
Sivas Valiliği kentte etkili olan kar yağışının ardından video klip hazırladı.
Sivas Valiliği kentte etkili olan kar yağışının ardından video klip hazırladı.
Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce hazırlanan klipte, tarihi kent meydanı, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Eğriçimen Yaylası ve Geminbeli Geçidi'nin karla kaplı görüntülerine yer verildi.
Valilik sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve "Çok beklediğimiz kar yağışını, beklenen kış klibimizle taçlandırmak istedik. Bu memlekete en çok bembeyaz kar yakışıyor." ifadeleri kullanılan görüntü kısa zamanda beğeni topladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya