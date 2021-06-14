Son dakika haberleri | Sivas Valiliği'nden Jandarma Teşkilatı'na özel klip
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Son dakika haberleri | Sivas Valiliği'nden Jandarma Teşkilatı'na özel klip

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Sivas Valiliği'nden Jandarma Teşkilatı'na özel klip Sivas Valiliği'nin Jandarma Teşkilatı'nın 182. yılına özel hazırladığı klip duygulandırdı Sivas Valiliği'nin Jandarma Teşkilatı'nın 182. yılına özel hazırladığı klip duygulandırdı.

Sivas Valiliği'nden Jandarma Teşkilatı'na özel klip

Sivas Valiliği'nin Jandarma Teşkilatı'nın 182. yılına özel hazırladığı klip duygulandırdı

SİVAS - Sivas Valiliği'nin Jandarma Teşkilatı'nın 182. yılına özel hazırladığı klip duygulandırdı.

Sivas Valiliği Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla bir video klip hazırladı. Hazırlanan video klipte jandarma personellerinin halkın ihtiyaçlarını karşılaması, vatandaşlarla bir araya gelmesi, şehitlik ve Jandarma personellerinin bulunduğu birçok görsel yer aldı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu'nun yer aldığı klipte Komando Marşı'da seslendirildi. Duygulandıran klip kısa sürede onlarca beğeni topladı.

Son dakika haberleri | Sivas Valiliği'nden Jandarma Teşkilatı'na özel klip
Son dakika haberleri | Sivas Valiliği'nden Jandarma Teşkilatı'na özel klip
Son dakika haberleri | Sivas Valiliği'nden Jandarma Teşkilatı'na özel klip
Son dakika haberleri | Sivas Valiliği'nden Jandarma Teşkilatı'na özel klip
Son dakika haberleri | Sivas Valiliği'nden Jandarma Teşkilatı'na özel klip
Son dakika haberleri | Sivas Valiliği'nden Jandarma Teşkilatı'na özel klip
Son dakika haberleri | Sivas Valiliği'nden Jandarma Teşkilatı'na özel klip
Son dakika haberleri | Sivas Valiliği'nden Jandarma Teşkilatı'na özel klip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş

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Son dakika haberleri | Sivas Valiliği'nden Jandarma Teşkilatı'na özel klip - Haberler
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