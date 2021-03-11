Sivas Valiliğinden fırtına uyarısı
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Sivas Valiliğinden fırtına uyarısı

11.03.2021 17:04 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:10
Sivas Valiliğinden fırtına uyarısı

Sivas Valiliği kentin güney ilçelerinde beklenen fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek risklere karşı vatandaşları tedbirli olunması konusunda uyardı.

Sivas Valiliği kentin güney ilçelerinde beklenen fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek risklere karşı vatandaşları tedbirli olunması konusunda uyardı.

Sivas Valiliği sosyal medya hesabından kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Valiliğin yaptığı açıklamada; " 11.03.2021-12.03.2021 tarihinde 15: 00-10: 00 saatleri arasında ilimizin güney ilçelerinde(Kangal, Divriği, Gürün) kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına ve tam fırtına beklenmektedir. Vatandaşlarımızın çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalarla ilgili oluşması muhtemelen risklere karşı tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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